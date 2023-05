Pubblicità

E’ iniziato il deposito delle liste a sostegno dei candidati Sindaco Amato, Balsamo e Iacona in vista delle elezioni del 28 e 29 Maggio prossimi.

La prima lista ad essere stata presentata al Segretario Generale Casale è stata quella di Onda, a sostegno di Iacona Sindaco. Questi i 24 aspiranti consiglieri: Agosta Sonia, Arcieri Filippo, Aronica Sabina, Ballacchino Filippo, Balsamo Giuseppe, Candiano Concetta, Costa Angelo, De Caro Liborio, Del Negro Marilena, Denicolò Maria Croce, Di Franco Camilla, Di Paola Silvestro, Farruggio Martina, Galia Gaetano, Guttadauro Vincenzo, Incorvaia Francesco, La Cognata Alessandro, Malfitano Carmelo, Mantia Gianluca, Marrali Flavia, Pomilia Jessica, Ripellino Giuseppe, Vasile Gennina Magdalena, Serravalle Nikol.

In corso c’è il deposito delle sei liste che sosterranno la candidatura dell’avvocato Balsamo: Noi, Insieme, Forza Licata, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Siamo in grado di dare i 4 assessori indicati da Balsamo in prima battuta: si tratta di Maria Sitibondo, Salvatore Manuello, Angelo Curella e Salvatore Graci.

Domani mattina sarà la volta di Fabio Amato e di Angelo Iacona per il deposito delle liste.