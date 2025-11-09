EgoGreen è stata presente al Congresso UNIT 2025, che si è tenuto a Firenze il 7 e 8 novembre.

Un appuntamento di dialogo e confronto con la rete Allianz Partners, dedicato alla condivisione di visioni, esperienze e nuove opportunità di crescita – si legge in un post dell’azienda – Nel corso dell’evento, il nostro Direttore Generale Luca Puzzo ha presentato EgoGreen, portando la nostra idea di energia: sostenibile, trasparente e vicina alle persone. Crediamo che la vera innovazione nasca dalle partnership che uniscono valori e competenze. Per questo siamo orgogliosi di aver partecipato a un evento che guarda al futuro delle relazioni tra imprese, territorio e clienti”.