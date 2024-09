Pubblicità

Tre nuove inaugurazioni per gli EgoPoint di Egogreen che continua ad estendere la propria rete in provincia di Agrigento. Questa settimana toccherà a San Biagio Platani, Canicattì e Sommatino. Alle inaugurazioni sarà presente anche il Presidente Marcello Giavarini. Egogreen continua pertanto ad espandere il proprio brand nella nostra provincia. Ad agosto era stato inaugurato l’Egopoint di corso a Licata dopo un’altra serie di aperture in altri Comuni dell’agrigentino.