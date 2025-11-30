Debutta domenica 7 dicembre 2025 al Teatro Pirandello di Agrigento la prima edizione de “La Cultura della Moda”, un progetto ideato e coordinato da Sicilmoda e Piccy Academy nato con l’obiettivo di unire moda, cultura, sociale e valorizzazione del territorio in un unico grande racconto contemporaneo. L’evento si svolgerà dalle ore 17.00 e porterà sul palco performance, testimonianze, riflessioni e momenti dedicati alla creatività siciliana.

La manifestazione vuole proporre una nuova visione della moda come strumento culturale, capace di interpretare le trasformazioni della società e di connettersi ai temi più attuali: sostenibilità, parità di genere, tutela dell’ambiente, educazione dei giovani e rapporto con l’innovazione.

Un segmento speciale sarà dedicato alla narrazione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025, con un omaggio al percorso e alle iniziative che hanno caratterizzato quest’anno simbolico per la città.

Uno spazio significativo verrà riservato alla moda Made in Sicily, con la presentazione delle collezioni di diversi stilisti del territorio. Accanto a loro, protagonisti anche i giovani talenti delle realtà formative locali, coinvolti in momenti moda kids dedicati alle nuove generazioni.

EgoGreen – Main Sponsor dell’evento

La realizzazione della prima edizione di “La Cultura della Moda” è resa possibile grazie al fondamentale supporto di EgoGreen, Main Sponsor dell’evento.

La partecipazione dell’azienda rappresenta pienamente la sua vision, da sempre orientata alla sostenibilità, all’innovazione responsabile e alla promozione di progetti culturali capaci di generare valore sul territorio.

Il contributo di EgoGreen ha permesso di dare vita a un appuntamento che unisce moda, ambiente e sensibilizzazione sociale, rafforzando il messaggio che una moda più etica e consapevole è possibile e necessaria.

La cerimonia finale

A chiudere la serata, la premiazione dedicata a eccellenze e realtà che si sono distinte nei settori della moda, della creatività, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione culturale, con uno speciale riconoscimento legato al Teatro Pirandello.

“La Cultura della Moda” si propone come un nuovo appuntamento annuale per Agrigento, un ponte tra arte e comunità, tra creatività e responsabilità sociale, nato grazie alla visione progettuale di Sal Di Betta e alla presenza di un partner etico e innovativo come EgoGreen.