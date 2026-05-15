Marcello Giavarini Presidente di EgoGreen ha dichiarato: “Siamo entusiasti di affiancare equipaggi del calibro di Morreale – Scolaro e Red Devil-Spirio in questa centodecima edizione. La Targa Florio è un’icona della nostra terra e supportare i nostri talenti locali in questa sfida del Campionato Italiano è per noi motivo di grande soddisfazione.”

EgoGreen, azienda leader nel settore dell’energia e della sostenibilità, annuncia con orgoglio la propria partnership ufficiale con i talenti dell’automobilismo agrigentino in occasione della storica 110ª edizione della Targa Florio, la corsa più antica del mondo.

Il marchio EgoGreen accompagnerà le sfide di due equipaggi agrigentini di punta, unendo la propria visione di efficienza e dinamismo alla passione sportiva che caratterizza le strade delle Madonie.

Sulla linea di partenza dell’evento principale, la livrea EgoGreen vestirà la vettura dell’equipaggio composto da Gabriele Morreale e Giuseppe Scolaro nel CRZ inserita all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally. I due piloti agrigentini, pronti a confrontarsi con i big del rallismo siciliano e nazionale, puntano a una prestazione di rilievo in una competizione valida per il massimo campionato siciliano.

Il fascino intramontabile della Targa Florio Historic Rally rivivrà attraverso l’equipaggio “Red Devil” e Giuseppe Spirio. Con l’esperienza e la grinta che li contraddistinguono, i due piloti porteranno i colori dello sponsor lungo i tornanti storici, gareggiando nella categoria riservata alle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Sostenere il territorio e l’eccellenza sportiva con la partecipazione alla Targa Florio rappresenta per EgoGreen non solo un’operazione di branding, ma la volontà concreta di sostenere le eccellenze del territorio agrigentino in contesti di prestigio nazionale. La competizione, simbolo di resistenza, tecnologia e precisione, riflette i valori cardine dell’azienda, da sempre impegnata nel fornire soluzioni energetiche d’avanguardia.

L’appuntamento è fissato per il weekend di gara, dove i motori e l’energia di EgoGreen saranno protagonisti assoluti di una delle pagine più emozionanti dello sport siciliano.