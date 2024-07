Pubblicità

EgoGreen sostiene le selezioni regionali del concorso Miss Italia in Sicilia 2024.

EgoGreen è orgogliosa di annunciare il patrocinio pubblicitario delle selezioni regionali dell’85esimo concorso nazionale Miss Italia in Sicilia 2024. La nostra azienda sarà presente a tre importanti tappe: il 26 luglio a Canicattì, l’1 agosto a Licata e il 7 agosto a San Biagio Platani.

“Questo patrocinio rappresenta un’opportunità per EgoGreen di sostenere un evento che celebra la bellezza e il talento locali,” ha dichiarato Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen. “Siamo entusiasti di partecipare a queste manifestazioni e di contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.”

Il supporto di EgoGreen per queste tappe del concorso Miss Italia riflette il nostro impegno verso il territorio e la comunità, sostenendo iniziative che promuovono la cultura e l’eccellenza locale.

Invitiamo tutti i residenti di Canicattì, Licata, San Biagio Platani e dintorni a partecipare alle selezioni regionali del concorso Miss Italia e a unirsi a noi nel celebrare il talento e la bellezza della Sicilia.