EgoGreen arriva a Sambuca di Sicilia!

Il nuovo EgoPoint ha aperto in Via Francesco Crispi, 52 A: uno spazio dedicato a chi vuole orientarsi nel mondo dell’energia con consapevolezza e trasparenza.

“Qui ti offriamo consulenza su luce, gas ed efficienza energetica, con soluzioni sostenibili e vantaggiose, su misura per te. Il nostro obiettivo? Rendere l’energia più semplice, accessibile e… green – fanno sapere dall’azienda – Passa a trovarci per scoprire come risparmiare e fare scelte più sostenibili nel rispetto del pianeta. EgoGreen continua a crescere e a portare energia pulita vicino a te”.