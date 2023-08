Pubblicità

EgoGreen vicino al territorio: main sponsor di “Una Ragazza per il Cinema”

Nella splendida cornice della piazza Progresso di Licata abbiamo avuto il piacere di essere il main sponsor della manifestazione nazionale dedicata al mondo del cinema e della bellezza “Una ragazza per il Cinema”.

L’importante kermesse del “Patron” Antonio Lo Presti ha fatto tappa nella città licatese per le ultime selezioni in vista dell’evento finale che si svolgerà come di consueto nella magica location del Teatro Antico di Taormina nel mese di settembre.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di eventi questa caratura nel nostro territorio – dichiara Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen Gas & Luce – per noi sono fondamentali le iniziative di responsabilità sociale a supporto della crescita e del benessere dei cittadini. La nostra azienda è molto attenta nel selezionare i partners pubblici e privati con cui collaborare, motivo per cui abbiamo deciso di essere vicini all’evento “una Ragazza per il Cinema”. Evento che ha una rilevanza nazionale grazie al lavoro fatto da tanti anni da parte di Antonio Lo Presti ed il suo team, a cui vanno i nostri complimenti. Vedere la piazza gremita di persone e far conoscere il nome e la bellezza di Licata mi ha riempito di gioia, lavoreremo affinché il valore della nostra città possa emergere e diffondersi sempre di più. In ultimo, un ringraziamento ed un plauso particolare lo rivolgo al Sindaco Angelo Balsamo ed all’Assessore Maria Sitibondo, grazie al loro lavoro si stanno raggiungendo importanti risultati per Licata e, lasciatemi dire, anche per tutto il territorio agrigentino”.