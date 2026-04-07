EgoGreen apre un nuovo EgoPoint a Riesi!

EgoGreen continua a crescere e a rafforzare la sua presenza sul territorio, arrivando a Riesi, con un nuovo EgoPoint dedicato a chi cerca soluzioni energetiche sostenibili, convenienti e trasparenti.

Nel nostro EgoPoint in Via Roma 60, mettiamo al centro le persone, offrendo ascolto, competenza e un supporto concreto per rendere l’energia più semplice e davvero alla portata di tutti.

Vieni a trovarci e portaci la tua bolletta, saremo felici di offrirti una consulenza chiara e personalizzata su luce, gas ed efficientamento energetico.