Un nuovo EgoPoint in Corso Vittorio Emanuele 81 a Cianciana. Uno spazio pensato per accompagnare le persone nelle scelte energetiche di ogni giorno con chiarezza, vicinanza e soluzioni davvero su misura.

“Qui potrai confrontarti con un team preparato, pronto a offrirti una consulenza pratica su luce, gas e progetti di efficientamento, aiutandoti a capire come risparmiare e come rendere la tua casa o attività più sostenibile – si legge in un post dell’azienda – Passa a trovarci! Ti aspettiamo per mostrarti tutti i vantaggi delle nostre offerte e per costruire insieme un modo più intelligente di vivere l’energia. Con questo nuovo punto, EgoGreen continua a investire sul territorio, rafforzando la propria presenza e portando anche a Cianciana un modello di energia fatto di ascolto, qualità e innovazione”.