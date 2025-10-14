ADV

Il Presidente Marcello Giavarini, annuncia un programma di espansione nazionale tra punti vendita diretti e franchising, con nuove assunzioni di personale qualificato nei settori energia e telecomunicazioni.

Il Presidente Marcello Giavarini e il management di EgoGreen hanno approvato la linea guida del programma triennale 2026–2028, che prevede un importante piano di investimenti per l’apertura fino a 180 negozi in tutta Italia dedicati alla vendita di luce, gas, impianti fotovoltaici e servizi di telefonia.

Il progetto si articolerà attraverso una rete mista di punti vendita di proprietà e in franchising, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio sul territorio nazionale e offrire ai clienti un servizio sempre più capillare e innovativo.

Il piano prevede inoltre l’assunzione di personale qualificato in tutta Italia nei settori dell’energia, delle energie rinnovabili, della telefonia mobile e della rete fissa Wi-Fi, con l’intento di coniugare crescita aziendale e creazione di nuove opportunità occupazionali.

“Con questo piano triennale vogliamo consolidare la nostra posizione nel mercato e contribuire allo sviluppo di un settore strategico per il Paese. Puntiamo su innovazione, sostenibilità e capitale umano, perché crediamo che il futuro dell’energia e delle telecomunicazioni passi dalla qualità del servizio e dalla professionalità delle persone” – ha dichiarato il presidente Marcello Giavarini.