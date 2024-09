Pubblicità

EgoGreen è orgogliosa di annunciare l’apertura di tre nuovi EgoPoint nelle città di San Biagio

Platani il 27 Settembre, Canicattì il 28 settembre e Sommatino il 29 settembre. Queste inaugurazioni segnano un’importante espansione della nostra rete, permettendoci di offrire soluzioni energetiche sostenibili e all’avanguardia a un numero ancora maggiore di famiglie e imprese locali.

Durante ciascuna inaugurazione, presso le nuove sedi dei rispettivi EgoPoint, sarà presente Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen, che interverrà per sottolineare l’importanza di queste nuove aperture per l’azienda e per le comunità locali.

“Con l’apertura di questi EgoPoint, vogliamo consolidare il nostro impegno verso un futuro

sostenibile, rendendo le nostre soluzioni energetiche sempre più accessibili e vicine ai nostri

clienti,” dichiara Marcello Giavarini. “Crediamo fortemente nel potenziale delle energie

rinnovabili e siamo entusiasti di poter offrire il nostro supporto a queste nuove comunità.”

Aggiunge Luca Puzzo, Direttore Generale di EgoGreen: “L’apertura di questi nuovi EgoPoint

rispecchia perfettamente la nostra filosofia di servizio, che pone al centro trasparenza e

vicinanza al cliente. In un settore complesso come quello dell’energia, è fondamentale offrire non solo strumenti digitali, ma anche un punto di riferimento fisico dove i clienti possano trovare consulenza qualificata e un supporto personalizzato nelle loro scelte energetiche, basato su chiarezza e competenza.”

“Questa espansione sottolinea la missione di EgoGreen di guidare la transizione energetica,

fornendo soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente in tutta la regione” conclude Giancarlo Lauriano Responsabile Marketing di EgoGreen.