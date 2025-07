Egogreen ha aperto altri due uffici sul territorio. Anche Gela e Naro hanno infatti il loro nuovo EgoPoint!

“Questa sera abbiamo vissuto un altro bellissimo momento insieme alla comunità, all’insegna dell’energia sostenibile – fa sapere l’azienda – Un grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a credere con noi in un futuro più verde! Presente anche oggi il nostro Presidente Marcello Giavarini, che ha rinnovato l’impegno di EgoGreen per il territorio. Ma non è finita! Stasera vi aspettiamo per l’ultima tappa: Giovedì 31 luglio – CAMPOBELLO DI LICATA (AG), Via Edison 19 – Ore 12. Passa a trovarci per conoscere i nostri servizi”.