L’EgoPoint di Sora si amplia!

Venerdì 11 luglio alle ore 17 in Via Costantinopoli si festeggia l’ampliamento dell’EgoPoint.

“Una nuova area dedicata all’energia, all’ascolto e alla sostenibilità, dove potrai trovare consulenza su misura, supporto per le tue forniture e tante novità – si legge in un post – Djset, aperitivo per tutti e gadget in omaggio: vieni a scoprire il nostro mondo verde, nel cuore della Ciociaria”.