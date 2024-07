Pubblicità

Non conosce sosta la crescita dell’azienda Egogreen su tutto il territorio nazionale. Dopo l’apertura di diversi punti in Sicilia (a breve ne arriverà uno anche a Licata), l’azienda della famiglia Giavarini è appena sbarcata a Frosinone. “Complimenti alla direzione di EgoGreen e ai partner in Franchising – la soddisfazione espressa da Marcello Giavarini – continua l’apertura degli Egostore nel Lazio. Nuova apertura di 2 punti vendita a Frosinone”. Come detto, a breve ci sarà un’apertura pure a Licata, città di origine di Marcello Giavarini e a cui l’imprenditore è rimasto legatissimo come testimoniano le numerose attività a carattere sportivo, sociale e culturale alla cui realizzazione ha contribuito senza mai tirarsi indietro.