EgoGreen è stata la grande protagonista tra i partner di “Una ragazza per il Cinema”, il prestigioso concorso nazionale di bellezza e talento giunto alla sua 35esima edizione. Un grande evento del mondo del cinema italiano ed internazionale che mira alla selezione delle miss con un grande obiettivo: abbinare alla bellezza anche il talento. L’imprenditore Marcello Giavarini, papà di EgoGreen, ha creduto fin da subito in questo progetto che abbraccia e celebra la bellezza femminile. Una ragazza per il Cinema prevede la presenza delle splendide ragazze provenienti da tutta Italia alla finale nazionale di Taormina. Dopo un lungo ed attento percorso di selezione regionale sono state 81 le miss che sono arrivate al momento più importante della proclamazione della vincitrice. Per l’Edizione del 2023 è stata proclamata Miss Ragazza per il Cinema Beatrice Savignani, una splendida ragazza proveniente dall’Umbria di 19 anni. Marcello Giavarini ha fatto parte della giuria tecnica che ha premiato le concorrenti in gara. Nei giorni di preparazione e selezione delle miss, EgoGreen si è resa protagonista dell’assegnazione di una fascia speciale: Un volto per EgoGreen. Il presidente Marcello Giavarini, insieme al team management di EgoGreen composto dal Direttore Generale Luca Puzzo, il Direttore Marketing Giovanni Russo ed il Responsabile Vendite Daniele Consiglio, ha provveduto a scegliere la ragazza vincitrice dello speciale premo messo in palio da EgoGreen. La vincitrice della fascia EgoGreen è stata Gaia Frisciotti 18 anni di Catania, aggiudicandosi la fantastica esperienza di essere il volto protagonista della campagna di comunicazione EgoGreen 2023/2024.

“La nostra è stata una presenza attiva e ricca di spunti – afferma il Presidente di EgoGreen Marcello Giavarini – trovarci in una location fantastica come il Teatro Antico di Taormina, immersi nel mondo del cinema e della bellezza, è stato davvero un importante momento di crescita per noi. Un ringraziamento speciale è rivolto al patron della manifestazione Antonio Lo Presti che con la sua sapiente, attenta e puntuale organizzazione ha fatto si che scoprissimo quanto duro lavoro ci sia dietro alle selezioni delle miss. Siamo stati coinvolti pienamente nella preparazione della finale all’interno della giuria tecnica e durante tutti i lavori che si sono svolti al Resort Capo dei Greci, abbiamo potuto conoscere le 81 miss provenienti da tutta Italia e valutarne le potenzialità in termini di fascino, bellezza e talento. A loro vanno i miei complimenti ed un sincero in bocca al lupo per le rispettive carriere nel mondo del Cinema” – ha concluso Marcello Giavarini.