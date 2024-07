Pubblicità

EgoGreen è lieta di annunciare l’apertura di un nuovo EgoPoint a Licata, un’importante passo per potenziare la nostra presenza locale e continuare a offrire soluzioni sostenibili nel settore

energetico rinnovabile.

L’inaugurazione avrà luogo il 2 agosto presso la nuova sede in Corso Roma n 39 dove sarà

presente per l’occasione il Presidente dell’azienda Marcello Giavarini.

“Con l’apertura del nostro nuovo EgoPoint, desideriamo fornire un servizio più accessibile e

personalizzato ai nostri clienti di Licata,” dichiara Marcello Giavarini. “Siamo entusiasti di

collaborare con la comunità locale per promuovere l’adozione di soluzioni energetiche che

rispettino l’ambiente”.