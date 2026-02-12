ADV

EgoGreen consolida la sua presenza in Toscana e apre a Cecina.

EgoGreen continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio, portando anche in Toscana la sua visione di innovazione, sostenibilità e valore per le famiglie.

Nel nostro nuovo EgoPoint di Cecina (LI), in Via Diaz, 36, mettiamo al centro le persone, offrendo ascolto, competenza e soluzioni sostenibili pensate per rendere l’energia più semplice, conveniente e davvero alla portata di tutti.

Un ringraziamento speciale a Emiliano Nardone, CEO di DemiConsulting e imprenditore di riferimento per EgoGreen in questi territori. Grazie anche a Daniele Salvini e Gianluca Rossi per il supporto e la collaborazione: insieme continuiamo a crescere e a creare valore per il territorio.

Passa a trovarci!

Saremo felici di offrirti una consulenza chiara e trasparente su luce, gas ed efficientamento energetico.