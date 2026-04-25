EgoGreen prosegue il proprio percorso di crescita ampliando la gamma di servizi dedicati a clienti domestici e business, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sempre più completo nella gestione delle utenze.

Dopo aver consolidato la propria presenza nel settore dell’energia, EgoGreen annuncia l’ingresso nel mercato delle telecomunicazioni con una nuova offerta di servizi di telefonia fissa, mobile e connettività internet.

Questa evoluzione nasce da una visione chiara: semplificare la gestione delle utenze quotidiane offrendo soluzioni integrate, trasparenti e competitive. L’ingresso nel mondo telco rappresenta un passo strategico che consente ai clienti di affidarsi a un unico interlocutore per energia e comunicazione, con vantaggi in termini di gestione, assistenza e ottimizzazione dei costi.

Le nuove soluzioni saranno sviluppate per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese, con particolare attenzione alla qualità delle performance, alla flessibilità delle offerte e alla chiarezza contrattuale.

Con questo nuovo passo, EgoGreen rafforza il proprio posizionamento come partner unico per le utenze, guardando con determinazione alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei propri clienti.