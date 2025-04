Una nuova e ambiziosa alleanza prende forma nel cuore della Valle dei Templi. EgoGreen ed ACI Agrigento annunciano ufficialmente un accordo strategico che, grazie all’adesione anche di altri Automobili Club di Sicilia e Calabria, consentirà ai Soci ACI da una parte, ed ai Clienti EgoGreen dall’altra, di usufruire di prodotti e servizi particolarmente vantaggiosi, presso le circa 70 Delegazioni ACI di Sicilia e Calabria, La convenzione verrà siglata sabato 12 aprile alle ore 10.30 presso la storica location di Casa BarbadoroDiodoros, all’interno del suggestivo Parco Archeologico di Agrigento.

L’iniziativa rappresenta un contributo significativo alla diffusione della mobilità sostenibile e della transizione energetica, combinando il dinamismo di EgoGreen, affermata azienda in forte espansione nel proprio mercato di riferimento, con la professionalità e la presenza capillare della Rete ACI, espressione locale del prestigio e dell’esperienza centenaria dell’Automobile Club d’Italia.

“Accostare il nostro brand a quello di ACI – dichiara Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen – rappresenta il coronamento di mesi intensi di lavoro e un riconoscimento per tutto il team che ha creduto nel progetto. Oggi non celebriamo solo una firma, ma l’inizio di una sinergia capace di generare valore per il territorio.”

All’evento saranno presenti numerosi presidenti degli Automobile Club siciliani e calabresi; tra questi l’avv. Maurizio Magnano di San Lio, presidente dell’Automobile Club di Catania, l’avv. Carlo Alessi, presidente dell’Automobile Club di Caltanissetta, il dott.Alessandro Battaglia, presidente dell’Automobile Club di Enna, il dott. Sergio Imbrò, presidente dell’Automobile Club di Siracusa,il dott. Angelo Pennisi, presidente dell’Automobile Club di Acireale, il dott. Giuseppe Martorano presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, nonché le principali autorità civili e militari della provincia.

Nel corso della conferenza stampa interverranno il dott. Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen, che illustrerà la missione e la visione della sua azienda, e l’avv. Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club di Agrigento, che approfondirà i servizi offerti dall’ente e il valore di questa nuova collaborazione.

L’evento si concluderà con un rinfresco curato da una realtà locale, a sottolineare l’impegno per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Un’iniziativa di grande rilevanza simbolica e operativa, che segna un nuovo capitolo per la mobilità sostenibile in Sicilia e Calabria. Il futuro si costruisce insieme ed inizia da qui, nella terra dei templi.