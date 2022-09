Pubblicità

L’ingegnere Enzo Ortega farà parte della delegazione italiana in Svizzera per la discussione del VI rapporto periodico nazionale relativo al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali che si terrà presso il Palais Wilson a Ginevra, il 29 e 30 settembre prossimi dinanzi al Comitato ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR) composto da 18 membri. Rappresenterà il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e riferirà sulle politiche nazionali riguardanti l’edilizia residenziale pubblica e gli sfratti per morosità, sui progressi compiuti dallo Stato Italiano nell’adozione di una legislazione quadro in materia di alloggi, sulla legislazione del controllo degli affitti, sulle misure concrete adottate per migliorare la disponibilità, l’accessibilità e la qualità degli alloggi in affitto e degli alloggi sociali forniti alle famiglie a basso reddito e quella per affrontare le difficoltà incontrate da migranti richiedenti asilo, nell’accesso agli alloggi sociali e agli alloggi in affitto. Dovra’ altresì fornire informazioni sulle buone pratiche nella formulazione e nell’attuazione delle politiche che sono state sviluppate dallo Stato parte durante il periodo di riferimento e che hanno effettivamente contribuito alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, in particolare per gli individui e i gruppi emarginati e svantaggiati.