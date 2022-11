Edilizia abitativa, l’ingegnere Enzo Ortega rappresenterà domani l’Italia a Sharm El-Sheikh.

Con nota trasmessa in data 27 ottobre 2022, l’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto

ha trasmesso la lettera d’invito rivolta dal Ministro per l’edilizia abitativa, le utilities e lo sviluppo urbano, Dottor Assem Abdelhamid Hafez El Gazzar, al Ministro delle Infrastrutture della Repubblica Italiana, On. Matteo Salvini, in merito alla partecipazione all’evento “flagship” denominato “Ministerial Meeting on Urbanization and Climate Change”, organizzato dal Governo Egiziano e supportato da United Nations Human Settlement Programme. Tale evento avrà luogo in data 17 novembre 2022 a Sharm El-Sheikh, nel corso del Solutions Day della COP 27. Nell’ambito di tale evento, verrà lanciata l’iniziativa presidenziale “Sustainable Urban Resilience for the Next Generation (Surge)”.

Sono stati individuati come rappresentanti del Ministero

al tavolo tecnico sui temi dell’edilizia sostenibile e della qualità dell’abitare l’Ing. Vincenzo Antonio Ortega, dirigente e, al suo seguito, il funzionario amministrativo contabile, Dott. Andrea Cuccia, che assicurerà anche funzioni di interpretariato.