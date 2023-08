Pubblicità

Il Consigliere Comunale di Licata Tiziana Augusto, della Democrazia Cristiana, nella qualità di esperta di euro progettazione e di fund raising, ha segnalato ieri all’Assessore comunale Salvatore Graci – che fra le altre ha la delega all’Ufficio Europa – un bando dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. “L’avviso pubblico in questione – annuncia il consigliere Augusto – mira a sostenere interventi che consentano un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell’acquacoltura”.

“Il mio vuole essere – aggiunge Tiziana Augusto – un segnale distensivo e di collaborazione verso questa Amministrazione, che invece ieri ha dimostrato di essere completamente chiusa alle istanze promosse dalle opposizioni in merito al Regolamento Tari. Ciononostante ritengo che la collaborazione tra le parti politiche sia l’unico modo per fare il bene della città, perciò ho voluto segnalare all’assessore Graci questo importante avviso pubblico, al fine di consentire all’esecutivo in carica di valutare se ci sono i presupposti per poter partecipare”.