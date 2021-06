Pubblicità

E’ stata lanciata Licata Map, un nuovo modo interattivo per turisti e visitatori (ma anche per i licatesi) per farsi guidare in città. Tantissime le sezioni in un prodotto davvero accattivante. Ne abbiamo parlato con l’ideatore Giuseppe Incorvaia.

L’idea di realizzare un’APP di Licata nasce dal successo del pieghevole con la mappa di Licata in distribuzione gratuitamente nelle strutture ricettive – spiega Incorvaia – inizialmente volevamo creare un APP che fornisse più informazioni e servizi ai turisti, ma ci siamo resi conto subito che serviva anche un’APP che potesse dare informazioni utili e servizi anche ai licatesi. Qui nasce l’idea di creare un APP per tutti! E abbiamo dato lo stesso nome del Pieghevole “LICATA MAP”.

L’App è tradotta in 5 lingue e con audio-guida. Facile e intuitiva, tutte le attività e servizi sono geolocalizzati nella mappa quindi facilmente raggiungibili.

Ci sono tanti servizi:

farmacia di turno sempre aggiornata

eventi & spettacoli

programmazione di cinema e teatro

dove mangiare & bere

Dove dormire

Shopping

Le Utilità con gli orari dei bus, numeri di emergenza guardia medica ect.

Licata News 24 abbiamo creato questa sezione e abbiamo inserito le 3 testate giornalistiche di Licata e anche il telegiornale, così con un clik si può essere sempre aggiornati di tutto quello che succede a Licata.

Poi parliamo della nostra città qui il merito va alla Pro Loco di Licata e in particolare ad Pierangelo Timoneri e Laura Graci che hanno fatto un lavoro straordinari con i testi.

Personalmente mi hanno fatto scoprire cose bellissime della mia città e invito tutti a leggere o ascoltare con l’audio guida. Si parla di tantissime cose, del mare cristallino, della settimana santa, di Sant’Angelo martire, la battaglia di capo Ecnomo (la più grande battaglia navale dell’antichità) dello sbarco americano e tante altre curiosità.

Abbiamo anche dedicato una sezione, a una delle nostre eccellenze, all’enogastronomia, dove parliamo da Pino Cuttaia, alla fauzza licatese e ti tutta la filiera che valorizza il nostro territorio.

Licata ha tantissime eccellenze e proprio per questo abbiamo inserito nella home dell’APP “Città d’eccellenze”.

Il mio desiderio è quello che tutte le eccellenze collaboriamo con un unico obbiettivo quello di far diventare Licata “Citta d’eccellenza”.

Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale e il Sindaco Pino Galanti per la disponibilità e per averci fornito il patrocinio del Comune di Licata – conclude Peppe Incorvaia – Un GRAZIE di cuore a tutti le persone che hanno collaborato, per la professionalità, la disponibilità e soprattutto per la passione fornita nella realizzazione di quest’APP”.

Ecco il Link per scaricare l’APP:

https://www.licatamap.it/Redirect