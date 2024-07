Pubblicità

Ben 13 allievi dell’istituto comprensivo Francesco Giorgio diretto dalla dirigente Rosaria Decaro hanno appena ottenuto la certificazione linguistica di francese DELF B1.

Si tratta di un risultato veramente eccellente non solo perché gli allievi si sono cimentati con un esame che solitamente viene proposto al secondo anno degli istituti linguistici ma anche perché la nostra scuola, è l’unica scuola media in Sicilia ad aver raggiunto questi traguardi secondo i dati dell’Institut Français de Palerme.

Gli allievi che hanno ottenuto la certificazione, Alaimo Ludovica, Cammilleri Giada, Carrubba Antonino, Catania Sergio, Consagra Salvatore Pio, Cosenza Benedetto, Giannone Sofia, Incorvaia Daniele, Infantino Carola, Jerbi Karim, Oliveri Lucrezia, Pira Matteo, Sciandrone Giorgia Fatima, oltre alla preparazione curriculare, hanno frequentato dal mese di febbraio un corso con la professoressa Annalisa Malfitano e poi sostenuto, nel mese di giugno, il 5 le prove scritte e il 24 quelle orali con l’esaminatrice dell’Institut Français de Palerme Lydia Torregrossa.

Il DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) è un diploma ufficiale rilasciato dal Ministère de l’Education Nationale francese per certificare le competenze nella lingua francese dei candidati stranieri sulla base dei criteri di valutazione del QECR per le lingue prodotto dal Consiglio d’ Europa. La certificazione DELF registrata attraverso la piattaforma Unica nel proprio E-Portfolio è una qualifica che valorizza il curriculum dello studente, essa ha validità permanente e le prove d’esame (scritte e orali) si svolgono, in contemporanea ed in modo uniforme, presso sedi d’esame ufficialmente abilitate, in circa cento quaranta paesi nel mondo.