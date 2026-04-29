Eccellenza in Economia: l’Istituto Fermi-Re Capriata vola in finale nazionale con Emiliano Morreale.

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Un traguardo straordinario premia il talento e l’impegno di uno studente del Fermi Re Capriata nel campo delle discipline economico-finanziarie. L’Istituto celebra con orgoglio il successo di Emiliano Morreale, frequentante la classe II AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), che si è ufficialmente classificato come vincitore regionale nella categoria Junior dei Campionati Italiani di Economia e Finanza per l’anno scolastico 2025/2026.

​Emiliano si è distinto tra numerosi partecipanti del primo biennio, ed è riuscito a conquistare un posto nell’ambita rosa dei 19 finalisti nazionali. Un risultato di assoluto rilievo che lo vedrà rappresentare l’intera regione Sicilia nella fase conclusiva della competizione, prevista per i giorni 14 e 15 maggio 2026 nella cornice di Cattolica, in Emilia-Romagna.

​Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo è stato il supporto didattico e il coordinamento della docente di riferimento, la prof.ssa Beatrice Grillo, che ha accompagnato lo studente nel percorso di preparazione, valorizzando le sue competenze tecniche e analitiche.

​I Campionati, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non sono soltanto una gara, ma un pilastro del Programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali per il futuro dei cittadini.

​La Dirigente Scolastica Prof. ssa Amelia Porrello, ha espresso vivo apprezzamento per il traguardo raggiunto, sottolineando come questo successo sia il riflesso della qualità del percorso formativo offerto dall’Istituto.

​”Questo risultato è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità,” commenta la Dirigente. “Testimonia come la passione e lo studio, supportati da una guida attenta, possano portare i nostri ragazzi a eccellere su palcoscenici di rilievo nazionale.”

​A Emiliano Morreale vanno le più sentite congratulazioni di compagni e docenti, unite a un grande “in bocca al lupo” per la sfida di maggio a Cattolica