Eccellenza in Economia: l’Istituto Fermi-Re Capriata vola in finale nazionale con Emiliano Morreale.
Un traguardo straordinario premia il talento e l’impegno di uno studente del Fermi Re Capriata nel campo delle discipline economico-finanziarie. L’Istituto celebra con orgoglio il successo di Emiliano Morreale, frequentante la classe II AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), che si è ufficialmente classificato come vincitore regionale nella categoria Junior dei Campionati Italiani di Economia e Finanza per l’anno scolastico 2025/2026.
Emiliano si è distinto tra numerosi partecipanti del primo biennio, ed è riuscito a conquistare un posto nell’ambita rosa dei 19 finalisti nazionali. Un risultato di assoluto rilievo che lo vedrà rappresentare l’intera regione Sicilia nella fase conclusiva della competizione, prevista per i giorni 14 e 15 maggio 2026 nella cornice di Cattolica, in Emilia-Romagna.
Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo è stato il supporto didattico e il coordinamento della docente di riferimento, la prof.ssa Beatrice Grillo, che ha accompagnato lo studente nel percorso di preparazione, valorizzando le sue competenze tecniche e analitiche.
I Campionati, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non sono soltanto una gara, ma un pilastro del Programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali per il futuro dei cittadini.
La Dirigente Scolastica Prof. ssa Amelia Porrello, ha espresso vivo apprezzamento per il traguardo raggiunto, sottolineando come questo successo sia il riflesso della qualità del percorso formativo offerto dall’Istituto.
”Questo risultato è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità,” commenta la Dirigente. “Testimonia come la passione e lo studio, supportati da una guida attenta, possano portare i nostri ragazzi a eccellere su palcoscenici di rilievo nazionale.”
A Emiliano Morreale vanno le più sentite congratulazioni di compagni e docenti, unite a un grande “in bocca al lupo” per la sfida di maggio a Cattolica
Eccellenza in Economia: l’Istituto Fermi-Re Capriata vola in finale nazionale con Emiliano Morreale
Eccellenza in Economia: l’Istituto Fermi-Re Capriata vola in finale nazionale con Emiliano Morreale.