Grande entusiasmo in casa ASD Eagles Licata per la convocazione dei giovani talenti Angelo De Caro e Matteo Faraci al raduno provinciale svoltosi giovedì ad Agrigento, tappa preliminare per la selezione regionale dei nati nel 2012. Un risultato che mancava da anni per il basket licatese.

“Siamo felicissimi per Angelo e Matteo”, commenta la società. “È un traguardo che premia il loro lavoro, l’impegno e la dedizione. È la dimostrazione che anche a Licata il talento c’è, e noi continuiamo a crederci ogni giorno”.

Un plauso speciale va anche al nostro allenatore Melchiorre Sorrusca, guida tecnica e punto di riferimento costante per i ragazzi.

L’invito dei giovanissimi della Eagles Licata assume un ulteriore valore se si guarda al percorso di un’altra promettente figura del basket licatese: Vincenzo Provenzani. Play-guardia classe 1999, originario di Licata, Provenzani ha costruito la sua carriera partendo dal settore giovanile (con la Stella Azzurra Roma) fino a raggiungere i campionati senior di Serie B.

La sua storia resta un modello di ciò che un ragazzo di Licata può ottenere con passione e sacrificio.