Nella notte tra l’1 e il 2 luglio è uscito l’ultimo singolo del rapper licatese Bummarda intitolato “FLOW MEDITERRANEO”. Il pezzo è prodotto dal produttore licatese Niccolò La Cognata in arte “CR0W NICK” ed è in collaborazione con l’artista Palermitano di origini Ghanesi Jesse the Maestro. La canzone vuole rievocare le origini dei due artisti soprattutto quando nel ritornello si ripete per più volte “AFRICANO, SICILIANO FLOW MEDITERRANEO” per rimarcare il fatto che noi tutti siamo figli di questo mare, sia che veniamo da una sponda che dall’altra e che la Sicilia può godere e sfruttare questa risorsa per attirare persone da tutte le parti del mondo. Bummarda ha voluto espandere la sua musica collaborando con Jesse che nel palermitano è un’artista molto conosciuto e questo è sinonimo del fatto che i sacrifici e le giuste mosse di marketing possono ripagare a lungo.

Il tutto è condito dalla produzione di Niccolò che rende il pezzo perfetto per potersi lanciare a ritmo di rap durante queste serate estive!