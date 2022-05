Pubblicità

Canicattì – La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato S. A. di anni 34, eseguendo la misura di sicurezza della casa lavoro, emessa dal Magistrato di Sorveglianza e lo ha condotto nella Casa Circondariale- Sezione Casa Lavoro.

Il provvedimento, che viene adottato nei confronti delle persone ritenute socialmente pericolose, veniva disposto grazie al solerte impegno dei poliziotti del Commissariato di Canicattì e grazie alle costanti segnalazioni trasmesse all’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento.

La misura, difatti, è stata reputata l’unica in grado di frenare il comportamento antigiuridico dell’uomo, il quale, avendo subito numerose condanne per rapina aggravata, porto illegale di armi, incendio, estorsione, furto aggravato, lesioni personali, è stato dichiarato delinquente abituale e sottoposto, nel marzo dello scorso anno, alla misura di sicurezza della libertà vigilata che comporta la permanenza in casa durante le ore notturne.

Tuttavia, durante il periodo di libertà vigilata si è reso protagonista di numerosissime violazioni, essendo risultato assente ai diversi controlli domiciliari espletati dalle Forze dell’Ordine.