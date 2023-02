Pubblicità

Non ce l’ha fatta lo sfortunato docente del Geometra Ines Giganti Curella che questa mattina si è lanciato dal terrazzo del plesso scolastico di via Filippo Re Grillo. Nonostante il trasferimento in elisoccorso a Catania, le ferite riportate nel volo da diversi metri di altezza sono risultate fatali. La situazione era apparsa subito molto grave già all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I Carabinieri hanno raccolto alcuni utili elementi su quanto accaduto ma dopo aver constatato che si è trattato di un suicidio, hanno rilasciato la salma che è stata ricomposta e consegnata alla famiglia per il funerale che con ogni probabilità si svolgerà nella giornata di martedì o mercoledì. L’ambiente scolastico del Geometra e del Professionale è rimasto molto scosso da quanto accaduto visto che il docente era parecchio conosciuto. Secondo quanto riscostruito dai Militari dell’Arma della Compagnia di Licata, l’uomo avrebbe raggiunto il tetto del plesso passando per una scala antincendio. Una volta su, si sarebbe lanciato nel vuoto sotto lo sguardo incredulo di alcuni colleghi. Alla famiglia del docente le più sentite condoglianze della redazione di Licatanet e di Licata 4you web Channel.