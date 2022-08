Pubblicità

L’esplosione di 21 colpi di cannone alle otto del mattino ha salutato l’inizio della domenica riservata ai festeggiamenti patronali di Agosto.

La Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza anche per questa sera. I fuochi d’artificio sono previsti alle 23,30 sul Molo di Levante.

Questo il provvedimento emesso dall’Ufficio circondariale marittimo diretto dal Tenente di Vascello Piergiorgio Luminari.

“A decorrere dalle ore 22.00 alle ore 23.30 del giorno interessato dallo spettacolo e comunque fino ad effettiva conclusione dello stesso, nello specchio acqueo ricompreso nell’area a forma circolare per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi (Lat. 37°05’.40 N – Long. 013°56’.72 E – sistema di riferimento European Datum), sarà vietato:

• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

• praticare la balneazione;

• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica ed a qualsiasi titolo;

• svolgere attività di pesca di ogni natura;

Le unità in transito in zone limitrofe allo specchio acqueo interdetto, dovranno comunque mantenersi a

debita distanza di sicurezza”.