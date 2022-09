Dalle 14 iniziera’ lo spoglio per le regionali da cui uscirà il nuovo Presidente della Regione e i nuovi rappresentanti del Parlamento regionale. Licata 4you web channel sarà in diretta streaming a partire dalle 14.45 con inviati nelle sezioni licatesi dove si svolgerà lo scrutinio. Domus Speciale Elezioni andrà in onda sulla pagina Facebook di Licata 4you web channel.

I primi exit poll non lasciano spazio a grandi dubbi: secondo Opinio-Rai, Renato Schifani sarà io nuovo Governatore dell’Isola. Secondo Cateno De Luca, quindi a seguire Chinnici, Di Paola e Armao.