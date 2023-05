Pubblicità

Con 835 preferenze, Giuseppe Russotto, presidente del consiglio comunale di Licata uscente, è il candidato al consiglio comunale più votato e, di conseguenza, il primo eletto. Risultato che bissa quello già ottenuto 5 anni fa, in occasione delle precedenti elezioni amministrative.

Russotto è stato eletto nella Democrazia Cristiana, primo partito a Licata con 2.332 voti, pari al 12,99 per cento.

“Ringrazio, ad uno ad uno – è il commento di Giuseppe Russotto – tutti i consiglieri della Democrazia Cristiana. Senza il loro, fondamentale, contributo io non avrei potuto ottenere questo risultato, non sarei consigliere comunale. Ringrazio il Presidente Totò Cuffaro, l’onorevole Carmelo Pace, il candidato sindaco Angelo Iacona, Giuseppe Carità ed il commissario cittadino della DC Sebastiano Costanza per la fiducia riposta in questo importantissimo progetto”.