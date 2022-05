Pubblicità

Allarme incendi, l’Appello della Squadra A.I.B. Guardia Costiera Ausiliaria Licata.

Facciamo appello al senso civico e al rispetto delle principali regole. In due giorni troppi interventi per incendi all’interno delle zone residenziali e siamo ancora a metà maggio. Purtroppo l’attuale situazione della nostra città non è delle migliori, ma proprio per questo bisogna impegnarsi per ridurre al massimo i danni e proteggere la salute pubblica. Ricordiamo quanto siano importanti i comportamenti corretti che ciascun cittadino deve tenere per evitare l’innesco di un incendio e anche in caso di avvistamento di un principio di incendio. Chi dovesse vedere l’inizio di un incendio è importante che lo segnali tempestivamente al numero unico di emergenza 112, al 1515 del corpo forestale dello stato oppure al numero verde S.O.R.I.S. 800 404040 della Sala operativa regionale.