È deceduto il 62enne coinvolto questa mattina in un incidente stradale al Rettifilo Garibaldi. L’uomo è stato accompagnato in ospedale ma per il personale medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono in corso d’esecuzione da parte della Polizia municipale.