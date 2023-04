Pubblicità

Si chiamerà “E chi semmu surdi e muti” la serie di dirette streaming organizzate da Licata 4you web channel in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo. Le dirette andranno in onda il 4 e il 5 maggio con epicentro nel Santuario diocesano e lungo i corsi principali per seguire le processioni. Ecco il trailer di Licata 4you web channel.