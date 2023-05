Pubblicità

È il gran giorno di Sant’Angelo. I festeggiamenti patronali hanno preso il via ieri con la traslazione dell’urna sull’altare maggiore della Chiesa patronale. Stamattina l’uscita dei 4 ceri trasportati in Piazza Elena. Stasera il momento clou con la processione dell’urna argentea per le vie della città. Licata 4you web channel sarà in diretta streaming a partire dalle 19.30 per raccontare le varie fasi della processione.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle 19.30.