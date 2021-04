E’ allarmante la condizione della periferia cittadina. Diversi i punti in cui continuano a formarsi discariche a cielo aperto, che spesso contemplano la presenza di amianto o altro materiale tossico e dall’alta proprietà inquinante. Foto su foto, postate ovunque, mettono in evidenza una situazione dai contorni emergenziali. L’ultimo flash, abbagliante per la sua gravità, arriva a ridosso del muro di recinzione del parco della villa La Lumia a Montesole. Quel tratto di strada porta da una parte alla villa liberty Verderame-Bosa e dall’altra a Monserrato da dove si gode una vista meravigliosa del mare di Licata. Una delle zone più belle verso la costa trasformata in una discarica a cielo aperto. Materassi, scarti di potatura, servizi igienici non più utilizzabili. C’è di tutto. Proprio a bordo strada. In una zona che, durante la stagione estiva, è tra le più frequentate per giungere a Mollarella o alla Nicoliza, due tra le più gettonate spiagge licatesi. Urge una bonifica nelle zone periferiche della città che appaiono abbandonate a sé stesse. Purtroppo quello degli abbandoni selvaggi è un fenomeno piuttosto diffuso soprattutto nelle zone periferiche della cerchia urbana.