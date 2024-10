Pubblicità

Alle ore 14:30 di oggi Lunedì 30 Settembre, si sono concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Agrigento. I due Licatesi candidati, la dottoressa Teresa Gagliano, consigliere uscente e il Dott. Pierangelo Malfitano, impegnato per la prima volta nelle elezioni degli Organi di rappresentanza, sono stati entrambi eletti, la prima, al Consiglio e, il secondo, al Collegio dei Revisori.

Queste le primissime parole del Dott. Malfitano, entusiasta dell’importante riconoscimento di stima pervenuto dai colleghi tramite l’espressione del voto: “Noi farmacisti siamo professionisti della sanità su cui il cittadino può contare sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Sarà mio impegno tutelare il cittadino, ascoltandone le esigenze connesse alla filiera sanitaria senza mai trascurare il lato umano. Sono certo di poter adempiere a questo compito, facendo affidamento, non solo alle indispensabili doti professionali, ma contando su quell’empatia insita nella figura nel Farmacista. Ringrazio per l’attestato di stima e fiducia tutti i colleghi che mi hanno votato”