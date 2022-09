Nella serata di ieri, 28 settembre 2022, i militari della Compagnia di Licata, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 61enne ed una 59enne del posto.

I militari nell’ambito di una perquisizione presso l’abitazione dei suddetti presso il quartiere popolare del “Villaggio dei Fiori” di Licata, hanno scoperto all’interno di una camera da letto, una botola, che consentiva l’accesso ad una camera corrispondente alle fondamenta dalla palazzina di circa 60 metri quadrati, adibita a vero e proprio laboratorio per la coltivazione e lavorazione di sostanze stupefacenti. In particolare all’interno vi era:

˗ una serra artificiale per la coltivazione di marijuana, completa di sistema idrico, umidificazione, illuminazione, fertilizzazione ed areazione;

˗ una pianta di marijuana in fase di inflorescenza;

˗ 6,5 kg. di marijuana confezionata in 55 confezioni trasparenti in plastica pronti allo spaccio;

˗ 800,00 gr. di marijuana all’interno di un secchio bianco in plastica;

˗ 185 gr. di hashish all’interno di un involucro in cellophane;

˗ materiale per il confezionamento e la lavorazione della sostanza.

Quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di analisi. Gli arrestati sono stati tradotti presso la loro abitazione in attesa di convalida come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.