La Polizia di Stato nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto due fratelli originari di Palma di Montechiaro, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco.

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, su disposizione del Signor Questore Dott. Tommaso Palumbo, hanno effettuato un servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel territorio di Palma di Montechiaro, sottoponendo a controllo un’autovettura con a bordo un uomo, già noto ai poliziotti per reati in materia di droga, mentre era in transito in orario notturno in una zona cittadina poco frequentata in quegli orari.

Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato di sfuggire al controllo con una manovra elusiva, cercando di disfarsi di quello che aveva a bordo gettandolo dal finestrino. Ciò ha indotto i poliziotti ad effettuare un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire occultati nello sportello lato guida due involucri di cellophane contenenti 0.52 grammi di cocaina. L’atteggiamento nervoso mantenuto dall’arrestato durante il controllo ha indotto gli agenti ad estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione, condivisa col fratello, dove all’interno di un frigorifero portatile opportunamente occultato sul terrazzo dell’immobile sono stati rinvenuti ventuno involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 2,19 kg, oltre ad una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta.

Inoltre all’interno di un altro immobile nella disponibilità dei due arrestati, posto nelle vicinanze della loro abitazione, nascosti all’interno di una valigia sono stati rinvenuti altri quindici involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 1,58 Kg, nonché una bottiglia in plastica contenente ulteriori 130 grammi della medesima sostanza stupefacente e 1,4 grammi di hashish.

L’attività di polizia ha consentito dunque di sequestrare complessivamente:

– 3,9 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

– 1,4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish;

– 0,52 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

– nr. 1 pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta.

I due fratelli sono stati pertanto arrestati nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma e su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è ancora accertata in via definitiva.