Doppio trionfo alla RAR 2025!

South Kensington Sailing Team conquista la vittoria overall IRC e ORC nella prestigiosa Round Aeolian Race.

Un successo straordinario frutto del cuore e della forza del nostro equipaggio:

Massimo Licata D’Andrea, Mimi Campo, Massimiliano Passariello, Davide Foti, Michelangelo Miceli, Francesco Scolari.

«Questa vittoria è il coronamento di una stagione straordinaria, grazie al nostro equipaggio e al supporto degli sponsor» spiega Massimo Licata D’Andrea.

La Round Aeolian Race è una regata offshore di circa 140 miglia nautiche che circumnaviga le sette isole dell’arcipelago eoliano. Considerata una delle prove più spettacolari e tecniche del calendario italiano, è anche la tappa finale del Campionato Italiano Offshore.