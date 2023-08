Pubblicità

Doppio brutto incidente stradale tra questa notte alle 4,30 e questa mattina alle 8.

Lo scenario del primo sinistro (il più grave) è stato il centralissimo corso Serrovira dove – per cause ancora in corso di accertamento – si sono scontrati una vettura ed uno scooter con l’occupante del mezzo a due ruote seriamente ferito e che dovrà con ogni probabilità essere trasferito in un altro ospedale dell’Isola.

Il secondo incidente questa mattina alle 8 all’altezza dello svincolo di ingresso in città di via Palma. In questo caso i feriti sono 6 (non in gravi condizioni) e sul posto hanno operato 3 ambulanze del 118.