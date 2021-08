Pubblicità

Disagi alla viabilità nella zona di Montecatini. Al termine di una serie di lavori, la pavimentazione stradale non è stata ancora ripristinata e per i residenti non mancano i disagi sia all’ingresso dell’agglomerato residenziale dell’ex Montecatini che all’altezza dell’incrocio con l’ex Pretura. Il video è stato girato da un nostro lettore.