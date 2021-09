Pubblicità

Alla fine le deleghe sono arrivate. E’ stata una gestazione lunga (circa settanta giorni) ma alla fine il Sindaco Pino Galanti ha assegnato i compiti all’assessore Tony Cosentino in seno alla Giunta. Peccato però che avendo conferito la delega allo Sport, Turismo e Spettacoli solo il 23 Settembre (questa la data del provvedimento), l’estate è ormai ampiamente finita e il raggio d’azione è inevitabilmente ridotto. Il perché siano stati necessari oltre due mesi per un semplice conferimento di deleghe è un mistero che ignoriamo e che da Palazzo di Città non ci hanno voluto chiarire. L’avvocato Tony Cosentino era stato nominato assessore lo scorso 14 Luglio. Prendiamo atto del ritardo ma non possiamo non farlo rimarcare, al netto di malumori dei diretti interessati. Secondo l’ultima determina sindacale datata 23 Settembre, gli assessori componenti l’Esecutivo Galanti sono sei. Il primo cittadino non ha infatti ancora provveduto alla sostituzione del dimissionario Carmelo Castiglione avocando a sé la pesantissima delega alla Sanità. L’altra delega rilevante – quella ai Lavori Pubblici – passa invece a Pino Ripellino. Questa nel dettaglio la distribuzione degli incarichi ai sei assessori. Il vicesindaco Montana Rifiuti, Finanze e Verde Pubblico. All’assessore Giuseppe Ripellino: Servizi cimiteriali, canile municipale, Protezione civile, Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Urbanistica e Politiche Agricole. A Violetta Callea: Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Toponomastica, Democrazia Partecipata, Ufficio Europa, Centro Storico, Beni culturali, Politiche per la Legalità, Beni confiscati. All’avvocato Tony Cosentino: Avvocatura comunale, Tributi, Patrimonio, Sport, Turismo e Spettacoli. A Lillo Scrimali: Personale, Servizi sociali, Rapporti con il Consiglio comunale. A Gianni Morello: Suap, Polizia Municipale, Decoro urbano, Viabilità, Servizi demografici, Gemellaggi. Una rimodulazione c’è stata: diverse deleghe hanno cambiato titolare. Ma, come detto in apertura di servizio, a stridere è l’enorme ritardo con cui sono arrivati i conferimenti al nuovo assessore. Resta adesso da capire se il Sindaco Galanti intenderà nominare un nuovo assessore in luogo di Carmelo Castiglione o se terrà perennemente a sé la delega alla Sanità.