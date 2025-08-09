Il Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo presenta “DONNE TRA MUSICA, PAROLE E POESIA”.

Interessante evento culturale nella CASA DI ROSA martedì 12 agosto 2025 ore 19.00 relatrice: Fabiola Marsana cantautrice: Arianna Trainito (in arte Arianna Beat)

A partire dagli anni ’60, le donne hanno acquisito uno spazio di espressione sempre maggiore nell’universo musicale, distaccandosi sempre più dal ruolo di semplici interpreti e affermandosi spesso come autrici dei propri brani. Ripercorreremo assieme un excursus sul complessivo panorama musicale internazionale e nazionale per poi soffermarci su alcune cantautrici italiane, che si sono accompagnate con la chitarra dagli anni ‘60 ai nostri giorni

Sarà un viaggio musicale interessante nel quale verremo accompagnate dalle interpretazioni che farà Arianna Beat con le sue diverse e originali performance musicali.

(Fabiola Marsana)

Rosa Balistreri, Giovanna Marini, Giovanna Ruffini, Carmen Consoli, Paola Turci, Gerardina Trovato sono le cantautrici di cui si parlerà nella manifestazione.

Canzoni del repertorio di queste artisti e soprattutto di Rosa Balistreri faranno da sfondo musicale all’evento culturale

presso la CASA DI ROSA martedì 12 agosto 2025 ore 19.00ingresso libero fino ad esaurimento posti.