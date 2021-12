Pubblicità

È stato un giorno di Natale molto travagliato per gli operatori sanitari dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Una gestante licatese positiva a Covid 19 ha infatti dato alla luce un bambino. Il parto è andato bene grazie all’assistenza dei medici del reparto di Ostetricia e sia la mamma che il neonato (risultato invece negativo ai test anti virus) stanno bene e le loro condizioni di salute sono buone. L’aspetto più complicato è stato quello logistico: i sanitari hanno fatto partorire la donna al Pronto soccorso e non nella sala operatoria. Mamma e bambino sono stati successivamente trasferiti ad Enna – che ha dato disponibilità alla richiesta arrivata dal San Giacomo d’Altopasso – dove continueranno in sicurezza l’isolamento previsto dal protocollo.