Tragedia a Licata. Trovata morta una donna a Piano Quartiere. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I pompieri hanno forzato la porta e hanno trovato l’anziana senza vita. Il decesso è stato constatato dal medico legale. L’intervento si è reso necessario poiché la donna non rispondeva da ieri alle chiamate dei familiari e dei vicini.
Tragedia a Licata, donna trovata senza vita in Piano Quartiere
Il meteo
Licata
cielo sereno
14.9 ° C
14.9 °
14.9 °
74 %
1.4kmh
0 %
Mar
14 °
Mer
17 °
Gio
16 °
Ven
15 °
Sab
17 °
Ultime Notizie
Fondi ai Comuni in dissesto, per Licata riparto di 470mila euro
"Ai comuni con popolazione da 25.000 fino a 100.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 è riconosciuto un contributo complessivo,...