La trasmissione Chi l’ha visto in onda ieri sera su RAI 3, oltre che del caso del violento pestaggio della settimana passata in corso Re Capriata, si è occupata anche del caso della signora Paola Casali scomparsa nel Febbraio 2011 all’età di 50 anni mentre si trovava in vacanza in Sicilia.

Il caso della donna licatese figura tra gli “Scomparsi” nella home page del sito della trasmissione.