Incidente domestico serio per una donna licatese di 59 anni caduta da una finestra al primo al primo piano mentre era intenta a fare le pulizie di casa nel quartiere di Oltreponte. Sul posto – allertata dai vicini – si è rapidamente portata un’ambulanza del 118 in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La donna – dopo essere stata stabilizzata – è stata trasferita presso la struttura sanitaria di contrada Cannavecchia dove in questi momenti è sottoposta a esami diagnostici di vario tipo. Non è in pericolo di vita ma presenta politraumi, ferite lacero-contuse e una sospetta frattura agli arti inferiori.